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Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı

Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 18:01
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Erdoğan," Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" dedi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

"DÖVİZ VE ALTINI VARLIK BARIŞI YOLUYLA SİSTEME DAHİL ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize varlık barışından yararlanmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum. Bunun her hangi bir takibi olmayacaktır" dedi.

Son Güncelleme: 25.11.2020 18:26
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