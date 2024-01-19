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Başkan Gürbüz, “Etin kg fiyatı 2024 yılında da 195 tl olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşlarımıza üreticinin üretmiş olduğu fiyatlardan direk sunum gerçekleştiriyoruz. Et satışlarımız, 2024 yılında da fiyat artışı yapmadan 195 TL olarak devam edecek” dedi.

Başkan Gürbüz, “Etin kg fiyatı 2024 yılında da 195 tl olacak”

Başkan Gürbüz, “Etin kg fiyatı 2024 yılında da 195 tl olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşlarımıza üreticinin üretmiş olduğu fiyatlardan direk sunum gerçekleştiriyoruz. Et satışlarımız, 2024 yılında da fiyat artışı yapmadan 195 TL olarak devam edecek” dedi.

19 Ocak 2024 Cuma 12:32

Elbistan Belediyesi’nce ‘tarladan sofraya’ mottosuyla açılan Elbistan Belediyesi Tanzim Satış Ofisi'nde gıda ürünlerinin fiyatları bu yıl da sabitledi.

Başkan Gürbüz’ün talimatı ile başlanılan çalışma çerçevesinde yerel üreticilerle anlaşılıp aracılar aradan çıkarıldı.

Tekelleşmenin önüne geçmek, üretici ve halkın kazandığı model ile oluşturulan Et Tanzim Satış Noktası'nda ise etin kilogram fiyatı 2024 yılında da değişmedi. Tanzim satış noktalarında etkin etin kilogram fiyatı 2024 yılında da 195 lira olarak devam etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan depremin merkez üssü maalesef birçok canımızı kaybettik. Onların acıları hala içimizde taze. Bununla beraber çok büyük bir oranda yıkım gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 45 oranında hem konut hem de iş yerlerimizde yıkım oldu. Dolayısı ile bir taraftan konut ve iş yeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışıyoruz. Diğer taraftan da en temel gıda maddelerine ulaşabilmek adına üreticiden tüketiciye ulaştırabilmek adına tanzim satış ofisleri hazırladık. Vatandaşlarımıza üreticinin üretmiş olduğu fiyatlardan direk sunum gerçekleştiriyoruz. Et satışlarımız 195 liradan 2024 yılı içerisinde de fiyat artışı yapmadan devam edecek” dedi.

Bu bizim vatandaşa borcumuz

Ürünleri aracı olmaksızın vatandaşların sunumuna açtıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Bununla beraber diğer tahıl ürünlerini de tanzim satış ofislerimizde üreticimizden almış oldukları ürünleri direk vatandaşlarımıza iletmiş olacak. Bu anlamda bizler yerel idare olarak yapılan tüm ürün ve üretimleri vatandaşımıza arada aracı olmaksızın tanzim satış ofislerimiz ile kararlı ve 2024 yılı içinde de devam edecek bu bizim vatandaşımıza borcumuz. Elbistan Belediyesi olarak onların en temel gıda ürünlerine en ekonomik şekilde ulaşmaları ile ilgili çabamız devam edecek” diye konuştu.

İlçede etin kilogram fiyatı 400 liralara kadar çıkmış, oluşturulan model sayesinde birçok markette etin kilosu 180 liraya kadar düşmüştü.

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Başkan Gürbüz“Etin Kg Fiyatı 2024 Yılında Da 195 Tl Olacak”
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