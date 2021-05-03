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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.

Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
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SSK emeklileri ikramiyelerini 6 Mayıs'ta alırken Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alacak.

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL’ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ 6-7 MAYIS’TA YATIRILACAK

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Son Güncelleme: 03.05.2021 17:42
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