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Benzin ve motorine büyük zam!

Akaryakıt fiyatlarında hesaplar şaştı. Durmaksızın zamlanan motorin ve benzine bir zam daha geleceği ortaya çıktı.

Benzin ve motorine büyük zam!

Benzin ve motorine büyük zam!

Akaryakıt fiyatlarında hesaplar şaştı. Durmaksızın zamlanan motorin ve benzine bir zam daha geleceği ortaya çıktı.

30 Ocak 2024 Salı 13:36

Ekonomik kriz ve Türk Lirasında yaşanan değer kaybı derken akaryakıt fiyatlarında hesaplar şaştı. Üst üste gelen zamlara daha alışamayan sürücüleri üzecek bir gelişme daha yaşandı. Bu gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam gelen motorine tekrar zam geleceği öğrenildi. Bu kez fiyat artışı sadece motorinde yaşanmayacak benzine de 2 TL zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Bugün gelen 1 lira 38 kuruşluk zamla İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi. Henüz gelen zamma alışamayan vatandaşa 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.

Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.

Öte yandan zamlar motorinle de kalmayacağı öğrenildi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

Akaryakıt zamlarının iğneden ipliğe her ürünün fiyatında etkili olması tüketicileri düşündürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Benzin Ve Motorine Büyük Zam!
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