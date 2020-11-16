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Benzine 32 kuruş indirim geliyor

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

Benzine 32 kuruş indirim geliyor

Benzine 32 kuruş indirim geliyor

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 12:06
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Benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Dolar kurunda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,97 TL, Ankara'da ve İzmir'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor.

Son Güncelleme: 16.11.2020 12:53
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