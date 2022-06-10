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Benzine büyük zam!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

Benzine büyük zam!

Benzine büyük zam!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

10 Haziran 2022 Cuma 14:03
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE OTOGAZA ZAM GELİYOR

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,18 lira, otogaz grubunda ise 54 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 28,41 LİRADAN SATILACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28,41 liradan, otogaz ise 12,16 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:21
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Benzine Büyük Zam!
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