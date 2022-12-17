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Benzinin ardından motorine zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 8 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 23 lirayı aştı.

Benzinin ardından motorine zam geliyor!

Benzinin ardından motorine zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 8 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 23 lirayı aştı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:13

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 70 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 80 kuruşa, Ankara'da 23 liraya, İzmir'de ise 23 lira 6 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta ise benzine 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Benzinin Ardından Motorine Zam Geliyor!
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