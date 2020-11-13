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Borcu olanlar dikkat! Düzenleme TBMM'den geçti

Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.

Borcu olanlar dikkat! Düzenleme TBMM'den geçti

Borcu olanlar dikkat! Düzenleme TBMM'den geçti

Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.

13 Kasım 2020 Cuma 11:19
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Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilen yasayı kabul etti. Yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak. Pandemi nedeniyle ödeme zorluğu çeken esnaf, küçük işletmelerin ve vatandaşın nefes alması sağlayacak. Vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçlar 18'e kadar varan taksitlerle ödenebilecek. İşte meclisten gelen son dakika bilgileri...

Vatandaşın ödemediği vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.

SPOR KULÜPLERİNE 7 YIL VADE

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelenecek. Ve düzenlemeden edinilen son dakika bilgileri arasında şu da var; Spor kulüplerinin vergi ve prim borçları 7 yıllık sürede 36 eşit taksitte ödenebilecek. BAĞ- KUR'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.

Paket kapsamında ayrıca bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine prim desteği devam edecek.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ 2021'DE

Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak.
Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Son dakika düzenlemesine göre vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.

18 TAKSİTE KADAR ÇIKABİLECEK

Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.

Belediyelerin borçları genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.
Yurtdışındaki döviz, altın, gayrimenkullerini getirenlerden vergi alınmayacak.
Pandemi nedeniyle getirilen kurallara uymayanlar, maske takmayanlar ile sigara cezaları yapılandırma kapsamında yer almıyor.

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