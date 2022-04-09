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Bu kez indirim geliyor

Brent petrol fiyatı 100 dolar altına düşünce akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

Bu kez indirim geliyor

Bu kez indirim geliyor

Brent petrol fiyatı 100 dolar altına düşünce akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:21
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Benzin ve motorin fiyatları sürücüler tarafından yakın edilirken akaryakıt fiyatları için beklenen indirim miktarı ve tarih belli oldu.

Akaryakıt fiyatları sürücülerin adeta belini büktü. Benzinin litre fiyatı ile motorinin litre fiyatına gelen zamlar haliyle her sektörde zamların gelmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatları 20 TL’yi aştı. Rusya- Ukrayna çatışması sonrası artan brent petrol fiyatı dün 100 doların altını gördü ve akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynakları brent petrol fiyatlarında düşüşün ardından motorin fiyatları için indirim geleceğini bildirdi. Motorin fiyatı pazartesi gecesinden itibaren yaklaşık 1 TL indirim görecek.

Güncel akaryakıt fiyatları bilgisine göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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Bu Kez Indirim Geliyor
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