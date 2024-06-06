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Çilek üretimi sayesinde Kahramanmaraş’ta tersine göç başladı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Onikişubat ile Göksun ilçelerinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan aromalı, dayanıklı ve albenisi ile dikkat çeken çilek, sofralarda yerini almaya başladı.

Çilek üretimi sayesinde Kahramanmaraş’ta tersine göç başladı!

Çilek üretimi sayesinde Kahramanmaraş’ta tersine göç başladı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Onikişubat ile Göksun ilçelerinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan aromalı, dayanıklı ve albenisi ile dikkat çeken çilek, sofralarda yerini almaya başladı.

06 Haziran 2024 Perşembe 11:02

HAZİNE (2/B) ARAZİLERİ ÇİLEK BAHÇELERİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere verdiği destek ve bilgilendirme eğitimleri sonucu çilek üretimine başlanılan ve kısa sürede tersine göçün yaşandığı Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesi ile Türkoğlu ilçesi kırsal Muratçakıroğlu, Kaledibi, Büyükimalı, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı mahallelerinde yaklaşık 4 bin dönüm alandan yılda ortalama 12 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Birçoğu yedi veren olarak bilinen çilek üretiminin bölgeye kazandırdığı en önemli etken ise tersine göçün başlaması oldu. Daha önceleri Çukurova’ya ve çevre illerine tarım işçiliğine giden vatandaşlar, devletin sunmuş olduğu destekler, arazilerin toplulaştırılması ve 2/B olarak hazineye ait tarlaların çilek üretimine tahsis edilmesiyle bölgede tersine göç başladı. Herkesin evinin önünde 2 dönüm çilek bahçesi yer alıyor. Böylece kendi işlerini kuran afetzedeler, ürettikleri çileği çevre illere pazarlıyorlar.

HEM İHRACAT HEM İSTİHDAM

Açık ve kapalı alan olmak üzere iki yöntemle yetiştirilen rengi, tadı, kokusu ve kendine has aromasıyla ilgi gören Türkoğlu çileği, yurt içinde faaliyet gösteren birçok zincir marketin raflarında yerini alırken aynı zamanda da Rusya ve Mısır başta olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. 2024 yılı sezonunda çileğin tarla başı fiyatı 40 TL. Günün ilk ışıklarıyla hasadına başlanan öğleye kadar toplanıp bölgeye gelen tırlara yüklenen çileğin damaklara olan yolculuğu başlıyor.

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Çilek üretimi Sayesinde Kahramanmaraş’ta Tersine Göç Başladı!
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