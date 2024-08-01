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Doğalgaza dev zam yapıldı!

BOTAŞ, konut doğal gazına zam yapıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda zammın yüzde 38 oranında yapıldığı belirtildi.

Doğalgaza dev zam yapıldı!

Doğalgaza dev zam yapıldı!

BOTAŞ, konut doğal gazına zam yapıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda zammın yüzde 38 oranında yapıldığı belirtildi.

01 Ağustos 2024 Perşembe 09:47

BOTAŞ, ağustos ayında geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri tarifelerini ile elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyat tablosunu internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi dışındaki kullanımındaki doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 oranında artış gösterdi.

Elektrik üretimi amacıyla kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzeri olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricindeki doğal gazının satış fiyatında değişiklik yapılmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE KULLANILAN GAZ DA ZAMLANDI
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın 1000 metreküp fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

BOTAŞ'ın konut tüketicilerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak duyuruldu.

Doğal gaz fiyat tarifeleri aylık olarak belirleniyor.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." denildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaza Dev Zam Yapıldı!
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