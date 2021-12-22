Dolar düşüyor araba fiyatları güncelleniyor!

Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.
Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka liste fiyatlarını güncellemeye aldı.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller şöyle oldu.
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel ImpressionListe fiyatı 387,600 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel LifeFiyatı 403,300 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS ImpressionFiyat 423,900 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP StyleListe fiyatı: 354.000 TL
SEAT
1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleListe fiyatı 419.000 TL
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP StyleFiyatı 459.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleFiyatı 459.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG EliteListe Fiyatı 469.900 T
SKODA
1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelFiyatı: 336.000 TL
CİTROEN
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldFiyatı: 437.000 TL
CİTROEN
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelFiyatı: 471.000 TL
YENİ CITROEN
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 359.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bgFiyatı 444.900 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bgFiyatı 428.000 TL
DACİA
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL
DACİA
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL
DACİA
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliFiyatı: 254.900 TL
FIAT
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel BenzinliFiyatı: 331.900 TL
FIAT
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel DizelFiyatı: 398.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL
FIAT
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL
FIAT
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik EleganceFiyatı: 411.800 TL
HONDA
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive430.600 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin ManuelFiyatı: 372.600 TL
HYUNDAİ
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL
HYUNDAİ
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL
HYUNDAİ
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 419.850 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)Liste fiyatı 413.460 TL
HYUNDAİ
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL
HYUNDAİ
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL
HYUNDAİ
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL
HYUNDAİ
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)- 489.800 TL
HYUNDAİ
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)- 496.600 TL
HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 449.750 TL
HYUNDAİ
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 499.400 TL
KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 332.900 TL
KİA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL
KİA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin CoolFiyatı: 331.900 TL
KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL
KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL
KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL
KİA
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 375.900 TL
KİA
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL
KİA
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL
KİA
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL
KİA
Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 461.900 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 345.000 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACKFiyatı 355.500 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HPFiyatı 395.900 TL
OPEL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL
OPEL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL
OPEL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL
OPEL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 490.900 TL
OPEL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 490.900 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bgListe fiyatı 361.000 TL
RENAULT
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL
RENAULT
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL
RENAULT
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL
RENAULT
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL
RENAULT
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bgListe fiyatı 399.000 TL
RENAULT
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL
RENAULT
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL
RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bgFiyatı 462.000 TL
RENAULT
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL
SUZUKİ
SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PSListe fiyatı 438.000 TL
SUZUKİ
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 460.000 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.5 Vision -Liste fiyatı 350.550 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL
TOYOTA
COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL
TOYOTA
Yaris 1.0 VisionListe Fiyatı 368.400 TL
TOYOTA
1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 369.500 TL
PEUGEOT
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 434.500 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 472.500 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 472.500 TL
PEUGEOT
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MTFiyatı - 449.500 TL