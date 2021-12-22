Dolar düşüyor araba fiyatları güncelleniyor!

Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka liste fiyatlarını güncellemeye aldı.

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller şöyle oldu.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel ImpressionListe fiyatı 387,600 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel LifeFiyatı 403,300 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS ImpressionFiyat 423,900 TL

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP StyleListe fiyatı: 354.000 TL

SEAT

1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleListe fiyatı 419.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP StyleFiyatı 459.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleFiyatı 459.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG EliteListe Fiyatı 469.900 T

SKODA

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelFiyatı: 336.000 TL

CİTROEN

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldFiyatı: 437.000 TL

CİTROEN

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelFiyatı: 471.000 TL

YENİ CITROEN

C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 359.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bgFiyatı 444.900 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bgFiyatı 428.000 TL

DACİA

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL

DACİA

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL

DACİA

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliFiyatı: 254.900 TL

FIAT

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel BenzinliFiyatı: 331.900 TL

FIAT

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel DizelFiyatı: 398.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

FIAT

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik EleganceFiyatı: 411.800 TL

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive430.600 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin ManuelFiyatı: 372.600 TL

HYUNDAİ

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL

HYUNDAİ

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL

HYUNDAİ

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 419.850 TL

HYUNDAİ

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)Liste fiyatı 413.460 TL

HYUNDAİ

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL

HYUNDAİ

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL

HYUNDAİ

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL

HYUNDAİ

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)- 489.800 TL

HYUNDAİ

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)- 496.600 TL

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 449.750 TL

HYUNDAİ

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 499.400 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 332.900 TL

KİA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL

KİA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin CoolFiyatı: 331.900 TL

KİA

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL

KİA

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL

KİA

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 375.900 TL

KİA

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL

KİA

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL

KİA

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL

KİA

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 461.900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 345.000 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACKFiyatı 355.500 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HPFiyatı 395.900 TL

OPEL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL

OPEL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL

OPEL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 490.900 TL

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 490.900 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bgListe fiyatı 361.000 TL

RENAULT

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL

RENAULT

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL

RENAULT

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL

RENAULT

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bgListe fiyatı 399.000 TL

RENAULT

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL

RENAULT

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bgFiyatı 462.000 TL

RENAULT

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL

SUZUKİ

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PSListe fiyatı 438.000 TL

SUZUKİ

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 460.000 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -Liste fiyatı 350.550 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL

TOYOTA

COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 VisionListe Fiyatı 368.400 TL

TOYOTA

1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 369.500 TL

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 434.500 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 472.500 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 472.500 TL

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MTFiyatı - 449.500 TL