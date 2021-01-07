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Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Trump taraftarlarının sokağa dökülmesinin ardından düşüşünü hızlandıran dolar, 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 7,26'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,95'ten, sterlin ise 9,87'den alıcı buluyor.

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Trump taraftarlarının sokağa dökülmesinin ardından düşüşünü hızlandıran dolar, 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 7,26'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,95'ten, sterlin ise 9,87'den alıcı buluyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:51
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Dün en düşük 7,2664, en yüksek 7,3927 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,3067'den tamamladı. Dolar, ABD'de Trump yanlılarının sokağa dökülmesinin ardından üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıdı. 7,2606 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla 7,2640'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 8,9510'dan, sterlin/TL de 9,8710'dan alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

PİYASALAR ABD VE KORONAVİRÜS HABERLERİNE ODAKLANDI

ABD'de yaşanan toplumsal olayların da gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da izleneceğini kaydetti.

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