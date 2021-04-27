Dondurmanın efendisi Mehmet Sait Kanbur, 70 çizgi kitabında

Abdullah Kiğılı’dan Faruk Süren’e, Mehmet Büyükekşi’den Erkan Güral’a kadar kendi sektörlerinde iz bırakan 70 ismin bir araya geldiği “70 Çizgi” kitabında yer alan isimlerden biri de dondurma deyince ilk akla gelen marka olan MADO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur.

Kanbur, Kahramanmaraş’tan doğan MADO’nun başarı yolculuğunu uzun bir aradan sonra ilk kez “70 Çizgi” kitabında anlattı.

Türkiye’de ilk kez iş dünyasına iz bırakan ve nesiller sonra bile konuşulmaya devam edecek isimler, “70 Çizgi” kitabında bir araya geldi. Kitap için Gaziantep, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Ankara ve Bursa olmak üzere 20 şehir gezildi, 18 bin kilometre yol yapıldı. Çekimlerin 90 gün sürdüğü kitapta, Abdullah Kiğılı, Faruk Süren, Şükrü Avşar, Mehmet Büyükekşi, Erkan Güral, Gamze Cizreli gibi kendi alanlarında önemli başarılara imza atmış iş insanlarının hikayeleştirilmiş biyografileri ve ilk defa okuyucuya sunulan siyah beyaz portreleri yer alıyor. Bu çok özel projede yer alan isimlerden biri de Kahramanmaraş dondurmasını Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan MADO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur oldu. Bugün 450’den fazla şubesi ve 20 binden fazla çalışanıyla artık bir Türkiye markasına dönüşen MADO’nun öyküsünü Kanbur, uzun bir aradan sonra ilk kez “70 Çizgi” kitabında anlattı. “Her çizgi bir yaşanmışlık…” sloganıyla hayat bulan “70 Çizgi”nin yazarı Bosslife Media Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Taşdemir, kitabın çıkış noktası hakkında ise şu açıklamalarda bulunuyor: “İş dünyasına dair bu zamana kadar birçok proje üretildi. Bizim kitabın diğer mimarı Fotoğraf Sanatçısı Murat Arık ile yola çıkış amacımız, iş dünyasına farklı sektörlerden damga vurmuş isimleri tek bir kitapta toplamak, onları siyah beyaz karelerle ölümsüzleştirmek ve Türkiye iş dünyasına bir anı bırakmaktı. Okuyucular bir yandan isimlerin, bugünlere nasıl geldiklerini öğrenirken bir yandan siyah beyaz portrelerden o isimlerin yüzlerindeki detaylara, sessiz imgelere, yaşanmışlıklara şahit olacaklar. İçeriğindeki bilgileri, fotoğraflarıyla arşiv niteliğinde bir kitap hazırladığımızı düşünüyoruz. Yine yakın bir zamanda, kitaba hayat veren 70 iş insanının portreleri üzerinden bir sergi düzenleyip buradan elde edilecek geliri de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir derneğe bağışlayacağız.” “70 Çizgi” projesindeki “çizgi” isminin, yaşanmışlıkları, hayatın izlerini ifade ettiğini belirten Taşdemir, iş dünyasına yıllarca emek vermiş kişilerin başarı hikayelerini dinlemenin kendilerini beslediğini ve bu kitabın herkese ilham olacağını da sözlerine ekliyor. İsteyenler aynı zamanda youtube’da Bosslife TV kanalı üzerinden kitaptaki isimlerin röportajlarını da izleyebilirler.