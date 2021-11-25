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Dövizle İlgili Yol Haritası Belirlendi: 'Faiz İndirimine Devam' Mesajı

Dövizdeki rekor yükseliş sonrası kurmaylarını acil toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu öğrenildi.

Dövizle İlgili Yol Haritası Belirlendi: 'Faiz İndirimine Devam' Mesajı

Dövizle İlgili Yol Haritası Belirlendi: 'Faiz İndirimine Devam' Mesajı

Dövizdeki rekor yükseliş sonrası kurmaylarını acil toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu öğrenildi.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:47
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Döviz kurundaki olağanüstü hareketlilik üzerine önceki gün kurmaylarını ekonomi gündemiyle acil toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.

Dövizdeki rekor yükseliş, önceki gün siyasi parti genel merkezlerini de hareketlendirdi. Muhalefet kanadında yoğun bir toplantı ve açıklama trafiği yaşanırken, Erdoğan da kurmaylarıyla parti genel merkezinde ekonomi gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Bazı kurmaylar TL’de bir günde yaşanan son sert değer kaybını ekonomik kırılganlığa bağlarken, bazı kurmaylar da son gelişmenin iktisadi ve gerçekçi herhangi bir açıklamasının olmadığını savundu.

'YOL AYRIMI' BENZETMESİ

Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Erdoğan’ın bu bağlamda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bu durumun uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği ifade edildi.

'YOLDAN DÖNDÜRECEK NOKTADA DEĞİL"

TL’deki değer kaybına ilişkin toplantıda yapılan değerlendirmelerde, “Türkiye’deki ekonomi yönetiminde bugün ‘iki kere iki dört’ gibi cereyan eden bir süreç var. Düşük faiz kararı alındığında döviz kurunda ne olacağı bellidir. Biz bunları bilerek yola çıktık. Bunun neticesinde de bir şey umuyoruz. Şu anda alınan kararın neticesinde çıkan doların durumu, bizi çıktığımız yoldan döndürecek noktada değil. Döviz kurunun şu an geldiği noktada realize olacağını düşünüyoruz” yorumları yapıldı. Toplantıda, faiz indirimi kararının devam etmesi halinde doların sürekli yukarı yönlü ivmeyi sürdürmesinin öngörülmediği kaydedildi.

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