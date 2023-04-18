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DSİ sınavsız işçi alacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 Sürekli İşçi alacak.

DSİ sınavsız işçi alacak!

DSİ sınavsız işçi alacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 Sürekli İşçi alacak.

18 Nisan 2023 Salı 02:37

Söz konusu alım kapsamında kurum Kahramanmaraş’a 19 kişilik kadro verildi.

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca DSİ Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

Kadro Listesi için tıklayın

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DSİ Sınavsız Işçi Alacak!
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