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Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni duyurdu. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 100 iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 oldu.

Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni duyurdu. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 100 iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 oldu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 10:40

TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre Mart ayında 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalışla 99 oldu.

EKONOMİYE GÜVENDE İBRE KÖTÜMSER YÖNDE

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 80,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 115,5'e yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalış kaydederek 117,1'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, inşaat sektörü güven endeksi de değişim göstermeyerek 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade ederken 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Ekonomiye Güven Nisan Ayında Geriledi
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