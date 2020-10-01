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Elektriğe zam

Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı. Elektrik konutlarda tüm vergi, pay ve fonlar dahil 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa çıktı. Elektriğe 2019 yılının Temmuz ayında 14.98, Eylül ayının sonunda ise 14.9 oranında zam yapılmıştı.

Elektriğe zam

Elektriğe zam

Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı. Elektrik konutlarda tüm vergi, pay ve fonlar dahil 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa çıktı. Elektriğe 2019 yılının Temmuz ayında 14.98, Eylül ayının sonunda ise 14.9 oranında zam yapılmıştı.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:20

Sanayi, ticarethane ve konutlarda kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 zam yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun (EPDK) bugünden itibaren geçerli tarifesine göre, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.

EPDK’nın kararında, “1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarıyla görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15.4894 kuruş/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirektlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29.000 kuruş/kWh uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

EPDK'nın, 1 Ekim tarifelerine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

SON ZAM EYLÜL 2019’DA

Elektriğe 2019 yılının Temmuz ayında 14.98, Eylül ayının sonunda ise 14.9 oranında zam yapılmıştı. Arka arkaya gelen bu zamlar vatandaşın büyük tepkisine neden olmuştu. EPDK’dan yapılan açıklamada söz konusu zamlara maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar sebep gösterilmişti.

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