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Emekli Maaşı Promosyon Kampanyaları Arttı; 15 Bin Tl’yi Aştı

Emekliye yeni zam müjdesi geldi. Emekli promosyon kampanyaları arttı yeni ödemeler 15.000 TL’ye yükseldi. Ayrıca o bankada emekliler için 2.500 TL de chip para hediyesi var.

Emekli Maaşı Promosyon Kampanyaları Arttı; 15 Bin Tl’yi Aştı

Emekli Maaşı Promosyon Kampanyaları Arttı; 15 Bin Tl’yi Aştı

Emekliye yeni zam müjdesi geldi. Emekli promosyon kampanyaları arttı yeni ödemeler 15.000 TL’ye yükseldi. Ayrıca o bankada emekliler için 2.500 TL de chip para hediyesi var.

11 Eylül 2024 Çarşamba 11:27

Tüm emekliler için promosyon kampanyalarına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. SSK BAĞ-KUR 4C emeklisinin tamamının faydalandığı promosyon ücretleri özel bankalarda arttıkça artıyor. Çünkü emekli maaşlarına yapılan zamların ardından emekliler bankalar için çok cazip müşteriler oluyor. O sebeple de bankalar arasında emekliyi kapmak için büyük bir rekabet var. Kıran kırana rekabet emeklinin cebine yansıyor. Çünkü emekli promosyon ücretlerine zam peş peşe geliyor.

Akbank emekli promosyon kampanyasına yeni zam yaparak milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. SSK BAĞ-KUR 4 C emeklisi için Akbank’ta bomba gibi yeni bir fırsat daha var. Emekliler maaşlarını Akbank’a taşımaları durumunda ek koşulsuz promosyon ödemesi almalarının yanı sıra 2500 TL de hediye para alabilecek.

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI

Akbank’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada güncel emekli promosyon fırsatları duyuruldu. Akbank emekli paketi kapsamında maaşını taşıyan ve 3 yıllığına bankadan almayı taahhüt eden emeklilere en az 10.000 TL en fazla 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaş aralığına göre yapılan bu ödemelerde herhangi bir ek şart aranmıyor.

EMEKLİYE 2500 TL HEDİYE PARA

Ayrıca Akbank’ın emekliye özel hediye para fırsatı da var. Emekliler Akbank müşterisi olup kredi kartı ürünlerini de kullanmaları halinde toplamda 2500 TL’lik chip para hediyesi kazanıyor. Böylece Akbank tarafından emeklilere ödenen toplam promosyon miktarı 17.500 TL’ye kadar yükseliyor.

AKBANK’IN SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL

Çok cazip promosyon kampanyaları ile emeklileri mest eden Akbank son başvuru tarihini de açıkladı. Akbank’ın yeni promosyon kampanyasından faydalanmak isteyen emekliler en geç 30 Eylül tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilir.

Peki Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşını taşıyarak Akbank’tan yüksek promosyon almak isteyen emekliler, başvuru işlemlerini T.C kimlik kartları ile birlikte Akbank şubelerinden yapabilecekleri gibi aynı zamanda mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi kanallar aracılığıyla de kolaylıkla tamamlayabilir. Hatta mobil bankacılıktan Akbank müşterisi olan emekliler için son derece cazip kredi seçenekleri de bulunuyor.

MOBİLDEN AKBANKLI OLAN EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ

Akbank mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olan emekliler için faizsiz kredi fırsatı var. Akbank Aslında bu Kampanyayı tüm yeni müşterileri için yapıyor ve maaşını taşıyan emekliler de bu fırsattan yararlanabiliyor. Akbank faizsiz kredi limiti ise 25.000 TL olarak belirlendi. Hatta kredi kartını kullanan emekliler 20.000 TL’ye kadar da faizsiz taksitli nakit avans alabiliyor.

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