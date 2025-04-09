Daha önce 10 TL'den satılan bu ekmek çeşidi, özellikle un, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin etkisiyle zamlandı.

Fırıncılar, girdi maliyetlerindeki sürekli artışın bu fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığını ifade ediyorlar.

Kahramanmaraş Fırıncılık ve Unlu Mamülleri İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından duyurulan yeni fiyat tarifesi, farklı gramaj ve çeşitlerdeki ekmekleri de kapsıyor. İşte güncellenen bazı fiyatlar: