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Emekli ve asgari ücret zammı için bomba kulis!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Bakan Işıkhan, asgari ücrete zam düşünülmediğini belirtse de, emekli maaşlarına %25 ila %30 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Emekli ve asgari ücret zammı için bomba kulis!

Emekli ve asgari ücret zammı için bomba kulis!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Bakan Işıkhan, asgari ücrete zam düşünülmediğini belirtse de, emekli maaşlarına %25 ila %30 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 10:08

Sözcü TV’de konuşan Deniz Zeyrek, emekli maaşlarına %25 zam yapılacağını öngördüğünü belirtti.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Deniz Zeyrek, emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşının yüzde 30 artacağını düşünüyorum ama bence yüzde 25 zam gelecek. Kök aylığı daha az olanlar 10 bin TL’nin çok az üstüne çıkabilir. Zamlar kök maaş üzerinden yapılır. Kök aylığı düşük olan emeklilerin yüksek beklentiye girmemeleri lazım. 8 bin TL kök aylıkları varsa yine 10.400 TL alabilirler.”

Zeyrek, ayrıca en düşük emekli maaşının 13 bin TL seviyelerine çıkması gerektiğini, aksi takdirde kök ücretlerin düşüklüğü nedeniyle zam alan emeklilerin maaşlarının 10 bin TL’yi geçemeyeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA HÜKÜMETİN KARARLILIĞI

Asgari ücret konusunda hükümetin zam yapmaya sıcak bakmadığını ifade eden Zeyrek, işverenlerin çalışanların durumlarını göz önünde bulundurarak ara zam yapabileceğini belirtti. “Asgari ücret 25 bin TL bile olsa 1 Ocak 2025’e kadar para yine değer kaybedecek. İşletmeler çalışanlarına zam yaparken ürünlerine de zam yapacak bu da yine aynı şeylerin konuşulmasına neden olacak,” diyen Zeyrek, yüksek enflasyonun yarattığı sorunların devam edeceğini vurguladı.

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