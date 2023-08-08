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Emeklileri heyecanlandıran gelişme!

Memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam sonrası bir beklentiye giren emekliler için yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Kulislerde, seyyanen zam, en düşük maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesi ve primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesini isteyen emeklilerle ilgili düzenlemenin ekimde Meclis'e geleceği konuşuluyor.

Emeklileri heyecanlandıran gelişme!

Emeklileri heyecanlandıran gelişme!

Memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam sonrası bir beklentiye giren emekliler için yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Kulislerde, seyyanen zam, en düşük maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesi ve primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesini isteyen emeklilerle ilgili düzenlemenin ekimde Meclis'e geleceği konuşuluyor.

08 Ağustos 2023 Salı 10:41

Temmuz ayında yapılan zamdan memnun olmayan emekliler hükümetin yapacağı yeni düzenlemeye odaklandı. Seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğini giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını bekleyen emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında da ele alınan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelebileceği konuşuluyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme sinyali vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." demişti.

EKİM AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Ancak memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme sonrası emeklilerde de seyyanen zam beklentisi oluştu. Bir süredir hükümetin gündeminde olan çalışma dün Kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Emekliler seyyanen zammın yanında,primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Söz konusu çalışmanın ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Emeklileri Heyecanlandıran Gelişme!
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