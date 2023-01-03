Emeklilerin 2023 zammı belli oldu!

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMURA YÜZDE 16,47 ZAM

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

REFAH PAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.