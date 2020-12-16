Esnafa destek paketinin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.

İŞ DÜNYASI: NEFES ALDIRACAK ESNAFA

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıland. Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: KAYIPLARI GERI KAZANDIRIR

Destek paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu buluyoruz ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz. Salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarının açık tutulmasını sağlayacaktır.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: DOĞRUDAN YAPILAN İLK DESTEK

Destek paketiyle hükümet salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım attı. Esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli. Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu.

BATMAN TSO BAŞKANI ABDULKADİR DEMİR: KÜÇÜK İŞLETMELERİ RAHATLATIR

Elbette bu paket kapsamında verilen desteği ülke ekonomisinin temel taşları konumundaki küçük işletmeler için son derece önemli buluyorum. Bu destek şu anda salgından dolayı kayıp yaşayan bu kesimde ciddi rahatlama yaratacaktır. Faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından desteği önemli buluyorum.

TSO BAŞKANI MEHMET KAYA: ÇARPAN ETKİSİ ÇOK OLUR

Bu destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.