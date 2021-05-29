Esnafa hibe desteğine 2 günde binlerce başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine iki günde 565 bin başvuru geldi. Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak. Yapılan başvuruların parasal değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek.

4.6 MİLYAR LİRA SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa 4.6 milyar lira destek sağlanacak. Daha önce 3 ay biner lira gelir kaybı desteği alanlar dördüncü ay için de bin lira aldıktan sonra hibe desteğine başvurabiliyor. İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, hibe desteğinden 340 ekonomik faaliyet, meslek grubu yararlanacak.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvurunun uygun bulunması durumunda banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bankaya aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

KESİNTİSİZ DESTEK

Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek. Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1.500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek. Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son verilere göre, 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşın, 848 bin esnafın yararlandığı uygun maliyetli kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geçti. Esnafın, mükelleflerin, kredi kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ödemeleri ile ertelenen borç tutarı bu yılın sonunda 219 milyar lirayı bulacak. Gelir kaybı desteğinden 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DE YARARLANABİLECEK

Meclis'te görüşülen yapılandırma paketinin kapsamı genişletilerek yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da kapsama alındı. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi ile üniversite mezunu 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili önemli kolaylıklar sağlandı. Öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları yeni yapılandırma ile küçük taksitlerle ödenebilecek. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.