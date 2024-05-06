Et fiyatları cepleri yakıyor!

Son haftalardaki zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken, et fiyatları da dalgalanmaya ara vermiyor. Artan fiyatlar adeta cep yakıyor ve sofralarda et bulmak zorlaşıyor.

Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan rekor bir artışla fiyatlar tam yüzde 200 yükselirken, bu fahiş zamlar karşısında yetkililer ihracatı sınırlandırma kararı aldı. Kırmızı ette de durum pek iç açıcı değil, fiyatlar artmaya devam ediyor. En kaliteli etin maliyeti 600 TL'ye kadar yükselirken, sektör temsilcileri bu durumdan aracı ve tüccarları sorumlu tutuyor.

TAVUKTA YÜZDE 200 ZAM, KIRMIZI ETTE ÇÖZÜM ARANIYOR!

Zam fırtınası et fiyatlarını da vurdu. Vatandaşın sofrasından eti eksik etmemek için uğraştığı şu günlerde, fiyatlardaki artış adeta cep yakıyor.

Son 5 ayda adeta fırlayan tavuk fiyatları, vatandaşı şaşkına çevirdi. Yüzde 200'e varan zamlarla rekor kıran tavuk eti, sofralarda yerini kaybetmeye başladı. Bu fahiş artışlar karşısında Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve kanatlı et ihracatını sınırlama kararı alırken, kemiksiz beyaz et fiyatları ise market ve kasaplarda 250 TL sınırını aşmış durumda.



ASIL SORUN ÜRETİCİ İLE KASAPLAR ARASINDAKİ ARACILAR!

Tavuk etine son bir yılda yüzde 170 zam geldiğine dikkat çeken İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Maliyetler nedeniyle, tavuk üreticileri üretimi kısma kararı alınca fiyatlar da yukarı yönlü artmaya başlamıştı. Kanatlı hayvanda ihracat kısıtlaması fiyatların artmasının önüne geçecektir. Türkiye geçtiğimiz günlerde 3 gemi dolusu büyükbaş ve damızlık hayvan geldi. Kırmızı et fiyatlarında 5 TL düşüş söz konusu. Asıl sorun üretici ile kasaplar arasındaki aracılar. Fiyatların artmasına aracı ve tüccarlar neden oluyor. Et fiyatlarının normal seyrine dönmesi için küçük aile besiciliğinin desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin hayvancılıktaki geleceği küçük aile besiciliğine verilecek desteklere bağlıdır."



BİRİNCİ SINIF ETİN FİYATI 600 TL'Yİ BULUYOR!

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, et fiyatlarının seyri merak konusu. Vatandaşlar cep yakıcı zamlar sonrası bayramda et bulma konusunda endişeli. Üretici ve kasaplar, cep yangınına neden olan fiyatlar için her defasında artan maliyetlerle, hayvan varlığındaki azalmaya dikkat çekerken, Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki düşüş ise adeta alarm veriyor.

Konu ile ilgili konuşan Tüfekçi, "Halihazırda karkas dediğimiz kemikli ham etin kilogram fiyatı, 370 ile 410 TL arasında değişiyor. Karkas etin yüzde 25'i kemik payı, yüzde 2'si taze kesim firesi, yüzde 2'si de sinir firesi. Bunun üzerine yüzde 4 kredi kartı kesintisi, kira, stopaj, personel gideri, elektrik ve diğer masrafları koyduğumuzda 1 kilogramlık birinci sınıf etin maliyeti 600 TL'yi buluyor" ifadelerini kullandı.

KURBANLIKLARIN FİYATI GEÇTİĞİMİZ YILA KIYASLA %50 ZAMLANIR!

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da, 3 gemi dolusu damızlık ithalat edildiği bilgisini paylaşırken şunları dile getirdi.:

"Gelen hayvanlar arasında Angus, Simental, Şarole gibi türler var. Önümüzdeki günlerde işlerdeki durgunluk ve Kurban Bayramı etkisiyle fiyatlarda bir miktar düşüş görebiliriz. Ancak Kurbanlıkların fiyatı bir önceki yıla kıyasla en az yüzde 50 zamlanır."

Ortaya çıkan son tabloya göre 2018 yılında 17 milyon 220 bin büyükbaş hayvan varlığı olan Türkiye’nin, 2023 yılında bu rakamın da altı olan 16 milyon 583 bin bandına gerilemesinden sonra neler yapılabileceği tartışılıyor.