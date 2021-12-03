Fatih Ölmez “Enflasyon talimatla inmez”

“TÜİK'in kasım ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Aylık bazda yüzde 3,51 artan TÜFE, yıllık yüzde 21,31 seviyesine çıktı. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü. Yurtiçi üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 55'e ulaştı” dedi.

TÜİK verilerine göre; kasım ayında tüketici fiyatları (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti, yıllık enflasyon yüzde 21,31 seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi.

Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

Kasımda aylık bazda yüzde 9,99 artan üretici fiyatları, yıllık yüzde 54,6 artış gösterdi. Yıllık üretici fiyatları 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Kasım ayında tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endekslerindeki yıllık artış hızları arasındaki fark da yeni bir rekor kırdı. TÜFE- ÜFE arasındaki makas 33,31 puana çıktı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 16,82'den yüzde 17,62 seviyesine yükseldi.

Bu veriler ışığında piyasa şartlarını değerlendiren Fatih Ölmez; “"Şirketler zor durumda, Türkiye hiper enflasyona doğru gidiyor" dedi.Piyasanın organize edilemeyecek kadar büyük bir yapı olduğunu ifade eden Ölmez, "Enflasyon tabii ki talimatla inmez. Enflasyonun inmesi için gerekli maliyet ve talep koşullarını oluşturmak gerekir. Bu koşulları oluşturmadığımız sürece de maliyet ve talep arttığı sürece enflasyon da artmaya devam edecektir.”