Genç MÜSİAD’dan Kahramanmaraş’ta Yatırım Paneli

Ramada Otelde düzenlenen program Kuran-i Kerim tilavetiyle başladı.

Programa; Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, çevre illerin şube başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile genç yatırımcılar katıldı.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, programda yaptığı konuşmada; “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Biz gençler olarak Türkiye Yüzyılının baş aktörü olacağımıza inancımız tamdır. Bu özel günde geleceğimizin mimarları olacak sizleri önemli bir temayla ağırlamanın sevincini yaşarken, göreve geldiğimiz bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı etkinliklere bir yenisini daha eklemekten onur duyuyoruz. Bugünkü ve bu dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katkı sunan bütün paydaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan, siz değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ardından söz alan Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek ise, “Bu programlarımızın en önemli, ana amaçlarından bir tanesi güvenli ticarettir. Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir ticaret ve yatırım potansiyeli var. Bu tarz programlar da bu potansiyele bir farkındalık oluşturuyor” diye konuştu.

Program, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ve İş İnsanı Hikmet Gümüşer’in konferasının ardından sona erdi.