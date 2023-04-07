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Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek

6 Şubat’ta 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar meydana gelmişti.

Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek

Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek

6 Şubat’ta 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar meydana gelmişti.

07 Nisan 2023 Cuma 11:32

Bölgede bulunan baz istasyonlarının neredeyse yüzde 30’unun tamamen devre dışı kalması, bölgedeki elektrik kesintileri ve fiber hatlarının kopması telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintilere yol açtı.

GSM şirketleri bölgede bulunan müşterilerin fatura borçlarının tahsilinde belli sürelerle ertelemeye gitmişti. Ancak borçların silinmesi talepleri henüz karşılık bulamadı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı OHAL kararnamesine göre elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:47
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Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek
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