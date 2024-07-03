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Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına yapılan zam oranı 19,31 olurken en düşük memur maaşı da 39 bin 206'ya çıktı.

Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına yapılan zam oranı 19,31 olurken en düşük memur maaşı da 39 bin 206'ya çıktı.

03 Temmuz 2024 Çarşamba 11:56

Haziran aylık 1,64 yıllık 71,60 olarak açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz için memur maaşı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 39 BİN LİRA OLDU

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

İşte kalem kalem yeni maaş tablosu;

Memur (Lisans 9/1): 31 bin 806 liradan / 37 bin 947 liraya

Teknisyen (9/1): 32 bin 709 liradan / 39 bin 025 liraya

İmam-Hatip (8/1): 34 bin 481 liradan / 41 bin 140 liraya

Şef (4/1): 33 bin 967 liradan / 40 bin 526 liraya

Müdür (1/4): 40 bin 781 liradan / 48 bin 660 liraya

Daire Başkanı: 70 bin 848 liradan / 84 bin 528 liraya

Genel Müdür: 91 bin 966 liradan / 109 bin 725 liraya

Öğretmen (1/4): 34 bin 892 liradan / 41 bin 630 liraya

Polis memuru (8/1): 42 bin 715 liradan / 50 bin 962 liraya yükseldi

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Hangi Memurun Maaşı Ne Kadar Oldu? İşte Kalem Kalem Yeni Maaş Tablosu
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