Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...

Bu maaş yılda iki kez zamlanıyor. Son artışla birlikte evde bakım parası bin 544 liraya kadar yükseldi.

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor.

Bu maaş yılda iki kez zamlanıyor. Son artışla birlikte evde bakım parası bin 544 liraya kadar yükseldi. Şu anda 535 bin kişi bu ödemeden yararlanıyor.

ŞARTLARA DİKKAT!

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor.

Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor.

Eğer akrabalık ilişkisi yoksa, bu kez yasal varisi olması gerek. Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor.

Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte birinden az olması gerekiyor.

Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında bin 402 liraya denk geliyor. Yani eve giren gelir kişi başı bin 402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor.

Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken, 1000'er liralık bayram ikramiyeleri bu hesapta dikkate alınmıyor.

NASIL BAŞVURULACAK?

Evde bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlıyor.

Engellilik oranı: Yüzde 50 ve üzeri

Gelir şartı: Kişi başı gelir 1.402,18 TL

Ödeme periyodu: Her ay