Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı...
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Zafer bayramımız kutlu olsun’
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım,...
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...

Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor.

Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...

Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor.

29 Ağustos 2021 Pazar 17:46
banner459

Bu maaş yılda iki kez zamlanıyor. Son artışla birlikte evde bakım parası bin 544 liraya kadar yükseldi.

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor.

Bu maaş yılda iki kez zamlanıyor. Son artışla birlikte evde bakım parası bin 544 liraya kadar yükseldi. Şu anda 535 bin kişi bu ödemeden yararlanıyor.

ŞARTLARA DİKKAT!

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor.

Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor.

Eğer akrabalık ilişkisi yoksa, bu kez yasal varisi olması gerek. Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor.

Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte birinden az olması gerekiyor.

Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında bin 402 liraya denk geliyor. Yani eve giren gelir kişi başı bin 402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor.

Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken, 1000'er liralık bayram ikramiyeleri bu hesapta dikkate alınmıyor.

NASIL BAŞVURULACAK?

Evde bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlıyor.

Engellilik oranı: Yüzde 50 ve üzeri

Gelir şartı: Kişi başı gelir 1.402,18 TL

Ödeme periyodu: Her ay

Anahtar Kelimeler:
Hastasına Bakana 1.544 TL! Eğer Gelir Ve Rapor şartı Getirirseniz...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciye kira şoku!
Öğrenciye kira şoku!
Bankalar Maaşa Göre Kredi Verecek
Bankalar Maaşa Göre Kredi Verecek
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber! Yüzde 30 zamlandı
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber! Yüzde 30 zamlandı
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı
Günde 10 kilometre yürüyerek balon satıyor, aylık kazancı 6 bin lira
Günde 10 kilometre yürüyerek balon satıyor, aylık kazancı 6 bin lira

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber