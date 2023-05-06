Havelsan’dan Ksü’ye Ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, önemli işlere imza atan HAVELSAN’ın, özellikle savunma sanayi ve yazılım sektöründeki çalışmalarıyla ülkemizin gurur kaynağı olduğunu, KSÜ olarak sahip olduğumuz bilimsel ve akademik birikimin her zaman ülkemizin gelişimine katkıda bulunan kuruluşlara açık olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamındaHAVELSAN tarafından KSÜ’de kurulacak olan inovasyon merkezi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca HAVELSAN heyeti,TEKNOFEST elektrikli araç yarışmalarında Üniversitemizi temsil eden ve yarışmada ödül alan ekibi tebrik ederek geliştirilen elektrikli araç hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KSÜ RektörüProf. Dr. Alptekin Yasım,HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar’ateşekkürlerini iletti.