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Hazine arazileri enerji üretimine açılıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, enerjide yaşanılan sıkıntıların çözülmesi için 10 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine arazileri yenilenebilir enerjiye açılmasını değerlendirdi.

Hazine arazileri enerji üretimine açılıyor!

Hazine arazileri enerji üretimine açılıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, enerjide yaşanılan sıkıntıların çözülmesi için 10 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine arazileri yenilenebilir enerjiye açılmasını değerlendirdi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesine yönelik mevzuat yayımladı.

KMTSO ev sahipliğinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğünün organizasyonunda Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi: “Bu gün bizi heyecanlandıran bir konu için buradayız. Covid denilen bir illetle yeni normal diye bir şey var dünya da. Tüm dünya her şeyin ipinin ucunu kaçırdı. Enerji fiyatları aldı başını gitti ve hiçbir türlü fiyat hesaplayamıyoruz. Mal satamıyoruz, mal yapamıyoruz. Hiçbir şeyin ölçüsünün kalmadığı bir günde devlet, enerji bulmak istiyorsanız, enerji pahalı diyorsanız eğer kendi enerjinizi üretebilirsiniz dedi.

Üretebilirdik de dün yer bulamıyorduk. Kahramanmaraş’taysanız trafoya yakın olmalı, dağıtım şirketinin sınırları içerisinde olmalısınız. Yaklaşık 10 gün önce bir yasa çıktı; Türkiye’nin herhangi bir yerinde enerji santrali kurulabilir ve buradaki işletmelerinizin eksikliklerini tamamlayabilirsiniz. Geçen hafta çıkan bir yasayla da devlet hazine arazilerini enerji üretimi için sizin hizmetinize açma kararı aldı. Bizim de buna ihtiyacımız vardı. Hem ticarethanelerimizin hem sanayi imalathanelerimizin ihtiyacı var. Bu gün burada bunun ön bilgilendirilmesi yapılacak. Lütfen dikkatlice dinleyin, sorularınızı da açık yüreklilikle sorun, müdür bey gerekli cevapları verecektir.”

Başkan Balcıoğlu’nun açıklamasının ardından ilgili birim müdürleri, knuyla ilgili sunum yaptı.

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Hazine Arazileri Enerji üretimine Açılıyor!
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