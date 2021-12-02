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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan İstifa Etti

Bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan İstifa Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan İstifa Etti

Bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti.

ELVAN'DAN BOŞALAN KOLTUĞA NUREDDİN NEBATİ ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

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Hazine Ve Maliye Bakanı Elvan İstifa Etti
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