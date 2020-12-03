İçişleri genelgesinde MTV kararı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayınlanarak yürürlüğe girdiği kamuoyuna ilan edildi. Bu açıklama ile genelge kapsamındaki vergi ve MTV borç affına ilişkin rekor bir başvuru süreci oldu.

PEŞİN YA DA TAKSİTLİ SEÇENEKLERİ VAR

Valiliklerden yapılan açıklamada şunlar söylendi;

"7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, Yılın son gününe kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek"

İNTERNETTEN BAŞVURULABİLİYOR

Valiliklerin son dakika açıklamasında ayrıca "MTV dahil Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz" denildi.

1 MİLYON BAŞVURU ALINDI HALA 27 GÜN VAR

Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan vergi borcu yapılandırmasında rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu. Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internet- ten de sorgulanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin öngördüğü sürede başvurularını yaparak borçları ile ilgili yapılandırmadan yararlananların faizleri siliniyor. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırmaya ilişkin genelgeyi tüm vergi dairelerine gönderdi. Mükellefler, yapılandırma ödemelerini internetten tamamlayabilecek. MTV borcu da dahil vadesi geçmiş vergi borçlarını İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek. Vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları gibi konularda uzaktan bilgilendirecek.

GİB'in internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezi'nden bilgi alınabilecek. SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre yapılandırma planları elektronik başvurularda aynı yolla, yazılı başvurularda da postayla gönderilecek. Vatandaşlar internet ortamından Gelir İdaresi'nce gönderilen ödeme planında peşin ödeme tutarı da görülebilecek. Başvuruda bulunanlar taksit seçeneğini işaretleyecek. Örneğin 6 taksit seçeneğini işaretleyen 31 Aralık tarihinde kadar taksit seçeneğini değiştirebilecek. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tatile geldiği için 1 Şubat'a kadar sürebilecek.

BORÇ 17 BİN 710 TL'DEN 10 BİN 160 TL'YE İNİYOR

BORCU ilk taksit süresinde peşin ödeyenler için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10 fark alınacak. Örneğin Kasım 2016'da ödenmesi gereken 10 bin lira ana para vergi borcu bulunan bir vatandaşın gecikme faiziyle beraber bugün 17 bin 710 lira ödeme yapması gerekiyor. Yapılandırma isterse gecikme cezası yerine yüzde 16.1 enflasyon farkı talep edilecek, borç 11 bin 610 TL'ye inecek. Peşin öderse bu rakam 10 bin 160 TL olacak.

MTV'DE 'YAKALAMA' KARARI

Bakanlığın yayınladığı genelgede vatandaşı en çok memnun edecek yapılandırma ise otomobili olanları ilgilendiren MTV ile ilgili olan bölüm. Borç takibi nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Gelir İdaresi'nin yanı sıra bankalar da internet sayfalarına da MTV affı konusunda ödemeler için linkler koyacak. Burada da ister peşin ister taksit seçenekleri yer alacak.

MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI YOK

YASANIN yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durdurulacak. Genelgeye göre, yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Yapılandırmanın bozulması durumunda durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Borçlarını yapılandırana mal varlığı araştırması yok.

İşte madde madde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son dakika Genelgesinde yer alan vergi affı;

TAKSİT SEÇENEKLERİ 31 ARALIK'A KADAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

İLK TAKSİT OCAK'TA YATIRILACAK, ÖDEME 1 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

ÖDEME PLANI İNTERNETTEN DE SORGULANABİLECEK

ELEKTRONIK BAŞVURUYA AYNI YÖNTEMLE YANIT VERİLECEK

YAZILI BAŞVURANLARA POSTAYLA BİLDIRİLECEK

VERGI DAİRELERI YERİNE ELEKTRONİK İŞLEMLER TERCİH EDİLMELİ

BANKALAR DA ÖDEME LİNKİ KOYACAK, KREDİ KARTI İLE TAKSİT YAPILABİLECEK

SMS İLE KIŞIYE ÖZEL DAVET DE YAPILACAK

BORCUNU YAPILANDIRANA MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI YOK

MTV BORCUNDA YAKALAMA ŞERHİ KALDIRILACAK