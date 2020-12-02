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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el otomobil fiyatları neden düşmüyor? Uzman isimden flaş tahmin

Salgın nedeniyle işine veya başka bir yere kendi aracıyla gitmek isteyen insanların sayısı artıyor. Bu sebeple otomobil fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el otomobil fiyatları neden düşmüyor? Uzman isimden flaş tahmin

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el otomobil fiyatları neden düşmüyor? Uzman isimden flaş tahmin

Salgın nedeniyle işine veya başka bir yere kendi aracıyla gitmek isteyen insanların sayısı artıyor. Bu sebeple otomobil fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor.

02 Aralık 2020 Çarşamba 12:37
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Son olarak konuyla ilgili, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç önemli açıklamalar yaptı. Erkoç, sıfır araç kampanyalarının 2. el piyasası üzerinde de etkili olacağını belirtti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.

Erkoç yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması ve araç arzının düşmesiyle fiyatlarda yaşanan yükselişin dengelendiğini söyledi.

Otomotiv firmalarının, salgından dolayı haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı çalışmaya geçebildiğini ifade eden Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların Türkiye'ye gelmesinin ve satışının başlamasının eylülü bulduğunu dile getirdi.

Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı ancak yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun ikinci el araç piyasasına da yansıdığını, bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız arzda yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araç temininde problem yaşadıkları için ikinci el araçları yüksek fiyatlara almışlardı ancak şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız."

8 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENTİSİ
İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir.

Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getird.

Erkoç, ikinci el araca yönelik talebin de devam edeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 02.12.2020 13:12
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