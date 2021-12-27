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İkinci el otomobilde fiyatlar gerileyecek

Dolar kurunda yaşanan değer kaybı sonrası ikinci el otomobillerde 10 gün içerisinde fiyatların gerileyeceği açıklandı.

İkinci el otomobilde fiyatlar gerileyecek

İkinci el otomobilde fiyatlar gerileyecek

Dolar kurunda yaşanan değer kaybı sonrası ikinci el otomobillerde 10 gün içerisinde fiyatların gerileyeceği açıklandı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:41
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan değer kaybının ikinci el araç piyasasına olan etkisini değerlendirdi.

KUR YÜKSELDİKÇE HEM ARAÇ FİYATLARI HEM DE ÖTV KDV YÜKSELİYOR

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebe bağlı olduğunu ifade eden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu sebeplerin başında koronavirüs dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye’deki araçların yüzde 80’inin ithal, yüzde 20’sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatları yanında ÖTV ve KDV’sinin de yükseldiğini ifade etti.

300 BİN TL’LİK ARAÇTA 25-30 BİN TL İNDİRİM

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını sözlerine ekleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:25
Anahtar Kelimeler:
İkinci El Otomobilde Fiyatlar Gerileyecek
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