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İlaç fiyatlarına dev zam geliyor!

İlaç fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi de şubat ayında eklenecek. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS), ilaç fiyatlarına en az yüzde 40 zam istediklerini söyledi

İlaç fiyatlarına dev zam geliyor!

İlaç fiyatlarına dev zam geliyor!

İlaç fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi de şubat ayında eklenecek. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS), ilaç fiyatlarına en az yüzde 40 zam istediklerini söyledi

25 Ocak 2022 Salı 12:50
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İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS), 1964’ten bu yana Türk ilaç üreticilerinin önemli bölümünü temsil ediyor.

Bugün yerli ve uluslararası 56 üyesi olan sendikanın, pazar payı yüzde 40’lara ulaşmış durumda. İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç ilaç sektörünün sürdürülebilirliği için şubat ayında ilaç fiyatlarına yapılacak zammın en az yüzde 40 olması gerektiğini belirtti. Malkoç, "Biyoteknolojik ilaca yapılan toplam tesislik yatırım atıl bekliyor. Sektörün sürdürülebilirliği için 2019'da durdurulan teşviklerin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Dünya gazetesine konuşan Savaş Malkoç’un verdiği bilgilere göre, bugün Türkiye’de ilaç ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ı yurt içinde üretiliyor. Bu oran 2015’te yüzde 79 seviyesindeydi. Değer bazında ise 2015-2021 döneminde yurt içinde üretilen ilaçların oranı yüzde 43’ten yüzde 52 seviyesine ulaştı.

İlaç neden bulunamıyor?

İlaç bulunamamasıyla ilgili konuşan Malkoç, sektörde etken madde, yardımcı madde, enerji, ambalaj gibi birçok kalemde maliyetlerin arttığını, bir yıldır fiyatı artmayan tek şeyin ilaç olduğunu söyledi. Malkoç, bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Malkoç, şubattaki zamla ilgili şunları söyledi:

'İlaca zam en az yüzde 40 olmalı'

“İlaç sektörü olarak devleti hep destekledik, fedakarlıklar yaptık. Ama artık bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktı. Devletin gerçeklerini de biliyoruz. Ne var ki; bu kriz devam ederse sosyal devletin de sürdürülebilirliği kalmayacak. Şubat ayında ilaç sektörü için Euro kuru E=6,29,25 TL olarak görülüyor. Bu, ilaç fiyatlarında yüzde 37,43’lük artış demek. Geçmiş yılların yükü de var. Bu durumda sektör nasıl kendi molekülünü üretsin? Bu şekilde 2022 için planlanan yatırımlar hayata geçirilemez. Bu güncelleme yılda bir kez olmamalı, en az iki kez olmalı. Ayrıca fiyat güncellemesi de en az yüzde 40 olmalı. Bu, sektöre ‘Devlet olarak yanınızdayım’ mesajı verecektir. Bizim artık kurları değil, biyoteknolojik ilaç yatırımlarını konuşmamız lazım.”

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İlaç Fiyatlarına Dev Zam Geliyor!
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