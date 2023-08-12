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İlk defa ev alacaklara destek geliyor!

Konut fiyatlarında yaşanan artış ve yüksek kira fiyatları nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla ilk defa ev alacaklara destek geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayının ilk yarısında orta vadeli programı paylaşacaklarını belirtirken, ilk konut alımında destekler olacağını ifade etti.

İlk defa ev alacaklara destek geliyor!

İlk defa ev alacaklara destek geliyor!

Konut fiyatlarında yaşanan artış ve yüksek kira fiyatları nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla ilk defa ev alacaklara destek geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayının ilk yarısında orta vadeli programı paylaşacaklarını belirtirken, ilk konut alımında destekler olacağını ifade etti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:33

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan konut sıkıntısı devam ediyor. Ev fiyatlarının yükselmesi, kira fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışı nedeniyle konut sıkıntısı yaşanıyor.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla geçen sene devreye sokulan yüzde 25 kira artışı sınırı uygulaması 1 yıl daha uzatılmıştı. 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırı yüzde 25 olacak.

Kira fiyatları yükselirken, eskiden evlerini ailelere kiralamayı tercih eden ev sahipleri de öğrenci ve bekarlara yöneliyor. Kira artışı sınırı nedeniyle evlerini kısa süreli kiralayacak kiracı arayan ev sahipleri, evlerini bekarlara ve öğrencilere vermeye başladı.

İSTANBUL'DA KONUTLARIN YÜZDE 5'İ BOŞ

Uzmanlara göre İstanbul'da 6,5 milyon konutun yüzde 5'i boş durumda. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da boş konutun önemli bir problem olduğunun altını çizmişti. Özelmacıklı, "Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" demişti.

İLK DEFA EV ALACAKLARA DESTEK GELİYOR

Hükümet ise konut problemlerini çözmek için yeni adımlar atıyor. Güncellenen ekonomi politikaları kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan evi olmayanları sevindiren açıklama geldi.

Yılmaz, OVP'yi eylül ayının ilk yarısında ilan edeceklerini belirtirken öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını vurguladı.

İlk konut alımını destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirten Yılmaz, "TCMB ve BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız." sözlerini kullandı. İlk defa ev alacaklara finansman veya kredi desteği geleceği tahmin ediliyor.

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İlk Defa Ev Alacaklara Destek Geliyor!
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