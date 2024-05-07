Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa...

İŞKUR'dan toplu istihdam ilanı! 139 bin 511 kişiye iş kapısı açılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan son dakika haberine göre, yeni bir istihdam seferberliği başlatarak 139.511 kişiyi ülkemizin dört bir yanındaki işlere yerleştirmeye hazırlanıyor!

İŞKUR'dan toplu istihdam ilanı! 139 bin 511 kişiye iş kapısı açılıyor!

İŞKUR'dan toplu istihdam ilanı! 139 bin 511 kişiye iş kapısı açılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan son dakika haberine göre, yeni bir istihdam seferberliği başlatarak 139.511 kişiyi ülkemizin dört bir yanındaki işlere yerleştirmeye hazırlanıyor!

07 Mayıs 2024 Salı 18:31

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülkemizin dört bir yanındaki işlere 139 bin 511 kişi yerleştirmek için yepyeni bir istihdam seferberliği başlatıldı.

İŞKUR, geniş kapsamlı istihdam ilanıyla farklı meslek dallarında birçok iş fırsatını iş arayanlarla buluşturuyor. KPSS şartınını aranmadığı ve hemen hemen her meslek dalının içinde bulunduğu bu kapsamlı ilanda yer alan bazı meslekler ise şu şekilde:

Aşçı

Operatör

Elektrikçi,

Teknisyen

Büro memuru

Bulaşıkçı

Güvenlik görevlisi

Şoför

BAŞVURU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İş arayanlar başvuruda bulunabilmek için İŞKUR üzerinden üyelik oluşturduktan sonra kendilerine uygun mesleği seçerek başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Türkiye'nin 81 ilinden farklı iş kollarından iş ilanları iş arayanlar tarafından seçilebilecektir.

Söz konusu ilanlarda sadece asgari ücretle maaş verilmemektedir. İşin gereğine göre daha fazla ücret verilebilecektir.

İŞKUR İŞ ARAYAN PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden iş arama durumunuzu aktif hale getirerek, 139 bini aşkın ilan arasından size en uygun pozisyonu seçebilirsiniz.

İŞKUR iş arayan profilinizi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine gidin ve internet şubesini seçin.

İŞKUR e-devlet sistemi üzerinden kayıt sayfasına ulaşın.

Üyelik bilgilerinizi girerek, aktif iş arayan olarak profilinizi güncelleyin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban bayramı kapıya dayandı! Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti
Kurban bayramı kapıya dayandı! Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti
Kahramanmaraş’ta kadın usta yemeni dikiyor!
Kahramanmaraş’ta kadın usta yemeni dikiyor!
Et fiyatları cepleri yakıyor!
Et fiyatları cepleri yakıyor!
MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Şerafettin Özkan, çağrıda bulundu
MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Şerafettin Özkan, çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber