İŞKUR'dan toplu istihdam ilanı! 139 bin 511 kişiye iş kapısı açılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülkemizin dört bir yanındaki işlere 139 bin 511 kişi yerleştirmek için yepyeni bir istihdam seferberliği başlatıldı.

İŞKUR, geniş kapsamlı istihdam ilanıyla farklı meslek dallarında birçok iş fırsatını iş arayanlarla buluşturuyor. KPSS şartınını aranmadığı ve hemen hemen her meslek dalının içinde bulunduğu bu kapsamlı ilanda yer alan bazı meslekler ise şu şekilde:

Aşçı

Operatör

Elektrikçi,

Teknisyen

Büro memuru

Bulaşıkçı

Güvenlik görevlisi

Şoför

BAŞVURU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İş arayanlar başvuruda bulunabilmek için İŞKUR üzerinden üyelik oluşturduktan sonra kendilerine uygun mesleği seçerek başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Türkiye'nin 81 ilinden farklı iş kollarından iş ilanları iş arayanlar tarafından seçilebilecektir.

Söz konusu ilanlarda sadece asgari ücretle maaş verilmemektedir. İşin gereğine göre daha fazla ücret verilebilecektir.

İŞKUR İŞ ARAYAN PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden iş arama durumunuzu aktif hale getirerek, 139 bini aşkın ilan arasından size en uygun pozisyonu seçebilirsiniz.

İŞKUR iş arayan profilinizi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine gidin ve internet şubesini seçin.

İŞKUR e-devlet sistemi üzerinden kayıt sayfasına ulaşın.

Üyelik bilgilerinizi girerek, aktif iş arayan olarak profilinizi güncelleyin.