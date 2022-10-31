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Kadir Kurtul, ‘KMTSO seçimlerinde hiç bir adayın listesinde yer almayacağız’

Kahramanmaraş’ın tanınmış iş Adamlarından olan İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul 1995 yılından bu yana ilk defa birden çok adayla seçime gidilen Ticaret ve sanayi odası seçimlerinde hiçbir adayın listesinde yer almayacaklarını söyledi.

Kadir Kurtul, ‘KMTSO seçimlerinde hiç bir adayın listesinde yer almayacağız’

Kadir Kurtul, ‘KMTSO seçimlerinde hiç bir adayın listesinde yer almayacağız’

Kahramanmaraş’ın tanınmış iş Adamlarından olan İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul 1995 yılından bu yana ilk defa birden çok adayla seçime gidilen Ticaret ve sanayi odası seçimlerinde hiçbir adayın listesinde yer almayacaklarını söyledi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:06

A.Kadir Kurtul ‘’ İSKUR Grup olarak sanayinin bir çok alanındaki tesislerimizde yer alan 5 bin çalışanımız ile ülke ekonomisine daha fazla katma değer üretmek, Şehrimize daha fazla sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz alanlarda hizmet vermek için yani hem ülkemize hem Kahramanmaraş’ımıza daha fazla faydalı olmak için çalışmaya üretmeye aş ve iş imkânımı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak seçimler için saylı günler kaldı. Kahramanmaraş’ın hem iş hem de Ticaret dünyası şu günlerde 19 Kasım’da yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası ( KMTSO) seçimlerine odaklandı.

UZUN YILLAR SONRA BİRDEN ÇOK ADAY

Kuruluşu 1926 yılına dayanan ve kısa süre önce Rahmanı rahmete kavuşan önceki dönem başkanlarından Mehmet Balduk’un başkan seçildiği 1995 yılından bu yana Ticaret ve Sanayi Odası ( KMTSO) ‘da ilk defa birden çok adayla seçime gidilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası ( KMTSO) ‘da Mevcut Başkan Şahin Balcıoğlu ile daha önce siyasetten tanınmış bir sima olan Mustafa Buluntu’nun başkanlık yarışında olacağı seçimler için kıyasıya yarış sürerken Kahramanmaraş’ın köklü sanayi kuruluşlarından olan Tanınmış ve Kamuoyunda en sevilen işadamlarından İSKUR Grup Yönetim kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul seçimlerde hiçbir adayın listesinde yer almayacağını söyledi.

TÜRKİYE VE KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

‘’İSKUR Grup olarak sanayinin bir çok alanındaki tesislerimizde yer alan 5 bin çalışanımız ile ülke ekonomisine daha fazla katma değer üretmek, Şehrimize daha fazla sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz alanlarda hizmet vermek için yani hem ülkemize hem Kahramanmaraş’ımıza daha fazla faydalı olmak için çalışmaya üretmeye aş ve iş imkânımı sağlamaya devam edeceğiz’’ diyen A.Kadir Kurtul Oda seçimlerinde her iki adayın listesinde de yer almayacaklarını açıkladı:

KAZANAN KAHRAMANMARAŞ OLACAK

A.Kadir Kurtul bu kararını şöyle açıkladı:

‘’Uzun süredir ilk defa iki adayın demokratik seçimle yarışacağı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde kazanan ve kaybeden taraf olmayacaktır. Her iki adayın da amaçları olduğu gibi sonuçta kazananın Kahramanmaraş olacağına inancım tamdır.

5 Binin üzerinde çalışanımızla başta Tekstil olmak üzere Enerji, Turizm-Tarım ve Otomotiv gibi sektörlerde ülkemize sağlamakta olduğumuz katma değerler ve yerine getirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinde 30 yılı aşkın süredir gösterdiğimiz herkese ve her kesime eşit mesafede ve şeffaf duruşumuzu korumak adına bu dönem Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde her iki adayında hiçbir grubunda yer almama kararı almış bulunmaktayız.

Son olarak bilinmesini isteriz ki bilgimiz dışında adımın ve şirketlerimin isimlerinin yer almasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimi öncelikle Ticaret ve Sanayi Odasının değerli üyelerinin ve Kahramanmaraş kamuoyunun bilgilerine sunar, seçimin Kahramanmaraş ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı olmasını dilerim’’

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