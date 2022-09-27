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Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi Başkonuş’ta

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) bünyesinde bulunan Genç KASİAD tarafından ve DÜNYA Gazetesi işbirliği ile organize edilen, KAHRAMANMARAŞ EKONOMİ ZİRVESİ, 29 Eylül Perşembe günü, 1.325 rakımlı Başkonuş Yaylası’nda düzenlenecek. Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri, sanayicileri, gazetecileri ve işinsanlarının katılımı ile gerçekleşecek olan zirvede güncel finansman olanakları, Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bunların Türkiye’ye yansımaları ele alınacak. Ayrıca Kahramanmaraş ekonomisinin bir üst lige çıkması için nelerin farklı yapılabileceği, nelerin daha iyi yapılması gerektiği gibi konular masaya yatırılacak.

Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi Başkonuş’ta

Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi Başkonuş’ta

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) bünyesinde bulunan Genç KASİAD tarafından ve DÜNYA Gazetesi işbirliği ile organize edilen, KAHRAMANMARAŞ EKONOMİ ZİRVESİ, 29 Eylül Perşembe günü, 1.325 rakımlı Başkonuş Yaylası’nda düzenlenecek. Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri, sanayicileri, gazetecileri ve işinsanlarının katılımı ile gerçekleşecek olan zirvede güncel finansman olanakları, Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bunların Türkiye’ye yansımaları ele alınacak. Ayrıca Kahramanmaraş ekonomisinin bir üst lige çıkması için nelerin farklı yapılabileceği, nelerin daha iyi yapılması gerektiği gibi konular masaya yatırılacak.

27 Eylül 2022 Salı 10:24

Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, 4 ayrı oturumda yapılacak.

Birinci Oturum; KAHRAMANMARAŞ'ta Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ moderatörlüğünde, Ekonomist Ali AĞAOĞLU’nun , ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiği ‘ŞANS SOHBETLERİ’ gerçekleştirilecek.

İkinci Oturum; KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: TSKB Baş Ekonomisti ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu ÜNÜVAR,

Üçüncü Oturum İŞ DÜNYASININ MEVCUT KREDİ OLANAKLARI VE FİNANSAL İHTİYAÇLARI: Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni, Açıl SEZEN moderatörlüğün de, OCTET Türkiye Genel Müdürü, Derya EKEMEN FİDAN, Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı, Kaan KİZİROĞLU, TKYB Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansman Müdürü, Melek GÜR , Ev Şirket Ortağı Orta ve Doğu Avrupa Sermaye& Borç Danışmanlığı Lideri Orçun MAKAL,

Dördüncü OturumDünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap MUNYAR moderatörlüğünde, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı, Şeref OĞUZ, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarım Eş Başkanı Murat Salih ÇİFTÇİ, Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan DALGAKIRAN katılımıyla ‘BÜYÜYEN ANADOLU SANAYİSİ VE KAHRAMANMARAŞ'IN YERİ’

Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer, Kahramanmaraş ekonomisine ve kent hayatına hizmet etmek için 1998 yılında kurulmuş olan Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD)’ın her geçen gün temposunu artırarak bu amaca doğru ilerlemeyi sürdürmekte olduğunu söyledi. Bu hedefe, daha aktif etkinlikler düzenleyerek bir kat daha hızlı ulaşmak ve yeni kuşak iş insanlarımızın heyecanını önceki nesillerin tecrübesiyle birleştirerek güncel koşulları takip edip geleceğe güvenle bakmamazı sağlamak ilkesiyle 2019 yılında kurulan Genç Kasiad, hem sosyal hayata katkı sağlamak hem de iş dünyamıza yeni ufuklar kazandırabilmek için çok yönlü faaliyet göstermeye çalışmaktadır.

Bu hedeflerin ışığında, 29 Eylül tarihinde Dünya Gazetesi işbirliğiyle Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan, Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi’nin, kendileri için bu yolculukta bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade eden Dinçer; ‘İş dünyamızın yıllarca verdiği emekler sonunda Kahramanmaraş, sadece kendi gündeminin tartışıldığı bir şehir olmanın ötesine geçerek Türkiye ve bölge ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı, finansal olanakların ve gelişim fırsatlarının birbirinden değerli gazeteci ve ekonomistlerin katılımıyla değerlendirildiği bir merkez olma noktasına ulaşmıştır’ diye konuştu. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti; Şehrimiz 40 yılı aşan sanayi serüveninde geldiği noktada Türkiye’nin 17. büyük ekonomisi olmayı başarmış; tekstil, metal muftak eşyaları, gıda ve kuyumculuk gibi pek çok sektörde ülkenin lider şehirlerinden birisi veya birincisi haline gelmiştir. Bu zirvedeki esas amacımız potansiyelimizin ve eksiklerimizin farkına varmak, Dünya ve ülkemizin şartlarını göz önünde tutarak mevcut sektörlerdeki potansiyelimizi nasıl arttırabiliriz, sektör çeşitliliğini nasıl geliştirebiliriz ve eksiklerimizi nasıl güçlü yönlerimize dönüştürebiliriz gibi sorulara katılımcılarımızla birlikte cevaplar aramak olacaktır. Zirvenin bir gelenek halini alarak önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam etmesini ileri dönük bir gaye ve umut olarak taşıyoruz.

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Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi Başkonuş’ta
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