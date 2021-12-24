Kahramanmaraş Gıda Üretiminde Marka Olma Yolunda İlerliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hayata geçmeye hazırlanıyor. Bir süre önce Türkoğlu Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası kurumları dâhil 7 müteşebbis heyetin kuruluş protokolünü imzaladığı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yürütülen süreçle son aşamaya getirildi. Kentin tarımsal üretiminin yoğunlaştığı Türkoğlu ilçesinde konumlanacak OSB, 11 ilçesi bulunan Kahramanmaraş’ın gıda üretim merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hayata geçecek projeye ilişkin, “Akdeniz’in en bereketli topraklarında kuracağımız bu proje ile ülkemize ve dünyaya Kahramanmaraş’ımızın eşsiz lezzetlerini sunacağız” ifadelerini kaydetmişti.

Kırmızı Biber Üretiminde Türkiye 2’ncisi

Komşu 7 ille birlikte İstanbul ve Ankara gibi metropollere hızla lojistiğin yapılabileceği Türkoğlu’nun Çobantepe mevkiide yer alacak tesis, stratejik konumuyla da önemli bir potansiyel taşıyor. Sadece Kırmızı Biber üretimiyle Türkiye’de 2’nci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta hayata geçecek projeyle; yurtiçi ve yurtdışı gıda piyasalarına ürünlerin markalaştırılarak arz edilmesi, üreticinin karlılığının artırılması, piyasa hacminden alınan pasta payının büyütülmesi hedefleniyor.

Bu Lezzetler Kahramanmaraş’ta Üretiliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 7 gıda ürününü tescil eden Kahramanmaraş, geleneksel Türk mutfağının birçok lezzetinin ana yurdu olarak gösteriliyor. Maraş Dondurması’nın yanı sıra, biber, tarhana, sumak ekşisi, fıstık ezmesi ve Çağlayancerit Cevizi gibi rağbet gören tescilli lezzetler, projenin hayata geçmesiyle birlikte daha çok kişiye erişecek. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen AB Coğrafi İşaret tescil başvurusuyla “Maraş Çöreği”, “Maraş Tarhanası” ve “Çağlayancerit Cevizi” Avrupa’da da Kahramanmaraş’ın ürünleri olarak kabul görmeye hazırlanıyor.

Yarım Milyar TL Yatırım Getirmesi Hedefleniyor

Toplamda 100 yatırımcının yer alması beklenilen dev projede, 500 Milyon TL yatırım öngörülüyor. Tesisin hayata geçmesiyle birlikte aynı zamanda yaklaşık 5 bin kişiye yeni bir istihdam sahası açılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan’da yürütülen diğer bir proje Tarım İhtisas OSB’nin de faaliyete geçmesiyle beraber, Kahramanmaraş üretim ve istihdamda iki önemli tesise kavuşmuş olacak.