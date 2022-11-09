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Kahramanmaraş ile Mısır arasındaki ödeme krizi çözüldü

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Şahin Balcıoğlu Mısır’a yapılan ihracatlarda yaşanan sorunların çözüldüğü müjdesini verdi.

Kahramanmaraş ile Mısır arasındaki ödeme krizi çözüldü

Kahramanmaraş ile Mısır arasındaki ödeme krizi çözüldü

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Şahin Balcıoğlu Mısır’a yapılan ihracatlarda yaşanan sorunların çözüldüğü müjdesini verdi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 14:06

Güne güzel bir haberi paylaşarak başladıklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu, Bir süredir girişimlerimizin yoğun olarak sürdüğü Mısır ile ödeme krizi sorunu çözüldü. Mısır pazarında yaşadığımız sorunlarla yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ile yaptığımız yoğun ve ısrarlı girişimlerimiz sonuç verdi. Metal Mutfak Eşyaları Sektörünün Mısır’a ihracatta yaşadığı sorunlarla ilgili talebimiz kabul edildi ve İhracat genelgesinde yayınlanmış bulunmaktadır’ dedi.

Sorunun çözüme kavuşması yönünde yaptığı açıklamada Başkan Balcıoğlu, ‘İhracat bedellerinin ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bankaya satılması zorunluluğundan muaf tutulan ülkeler listesine Mısır’da eklenmiştir. Kahramanmaraş'ta bekleyen başta Metal Mutfak Sanayi ürünlerimiz ve diğer tüm ihracat ürünlerimizin alımları ve ödemeleri gerçekleşecek. Bu büyük sorunun çözümü neticesinde Kahramanmaraş’a 36.5 milyon dolarlık bir döviz gelecek. Bu nakit döviz akışı şehrimizin tüm katmanlarına yansıyor. Ülkesi ve milleti için üreten ve emek veren tüm işletmelerimize hayırlı olsun.’ İfadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Ile Mısır Arasındaki ödeme Krizi çözüldü
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