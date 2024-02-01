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Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a ziyaret!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile siyaset ve iş dünyasından oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi.

Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a ziyaret!

Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a ziyaret!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile siyaset ve iş dünyasından oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi.

01 Şubat 2024 Perşembe 09:51

Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş ekonomisinin yeniden ayağa kalkarak, ihracat özelinde hak ettiği payı alabilmesi adına çalışmalarını sürdüren KMTSO öncülüğündeki iş dünyası, siyasetin ve ticaretin önemli isimleriyle görüşmelerine devam ediyor. Özellikle Ankara’da bakanlık nezdinde üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Kahramanmaraş iş dünyasının bu seferki adresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

İŞ DÜNYASININ TALEP VE BEKLENTİLERİ İLETİLDİ
KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile iş insanlarının yer aldığı ziyarette; genel tabloda kent ekonomisinin güncel durumu konuşulurken, özelde ise iş dünyasının talep ve beklentileri iletildi.

“HER ŞEY DAHA GÜÇLÜ BİR KAHRAMANMARAŞ İÇİN”
Ziyarete ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Başta sanayi ve ticareti olmak üzere her alanda ‘Daha güçlü bir Kahramanmaraş’ için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz” dedi. Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdik.Kahramanmaraş’ımız için oldukça kritik bir öneme sahip olan toplantıda; TUSAŞ yatırımı, Tomsuklu İhtisas OSB’nin ödeneğinin arttırılması, yeni sanayi alanlarındaki işlemlerin hızlandırılması, Küçük Sanayi Sitesi Yerinde Dönüşüm Projesi’nin hızlandırmasıvb. konularda Sayın Bakanımızla görüşmeler yaparak, iş dünyamızın sorun ve taleplerini ilettik.
“SAYIN BAKANIMIZA VE MİLLETVEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Sorunlarımıza olan ilgisi ve çözümcül yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, ziyaretimizde bizlere eşlik eden Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, Değerli Milletvekillerimize, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e, Meclis Başkanımız M. Hanefi Öksüz’e, Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Narlı’ya ve Kıymetli iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

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Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a Ziyaret!
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