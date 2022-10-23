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Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerindeki tavrını açıkladı!

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerinde bağımsız olacaklarını ilan etti.

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerindeki tavrını açıkladı!

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerindeki tavrını açıkladı!

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerinde bağımsız olacaklarını ilan etti.

23 Ekim 2022 Pazar 13:06

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mehmet Kaya başkanlığında toplanan dernek üyesi müteahhitler, sektörde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Toplantıda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlık seçimleriyle ilgili de karar alan Müteahhitler Birliği, 19 Kasım’da yapılacak seçimlerde tarafsız olduklarını açıkladı.

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya, KMTSO seçimlerine Şahin Balcıoğlu ve Mustafa Buluntu ekibinin dışında bağımsız girme kararı aldıklarını söyledi.

Kaya, “KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Başkan Adayı Mustafa Buluntu da Kahramanmaraş’ın bir değeri. Onlar kendi listesi ile girerken, bizde bağımsız olarak 3. Listeyi çıkarıyoruz, kim kazanırsa ona hayırlı olsun der yanında yerimizi alarak Kahramanmaraş için çalışacağız, oda seçimleri de hayırlı olsun.” Diye konuştu.

Toplantıda Müteahhitlerin sorunları da konuşuldu.

Kahramanmaraş Müteahhitleri Birliği Derneği Başkanı Mehmet Kaya, “Müteahhitlik müessesesini daha itibarlı bir konuma getirme gayreti içindeyiz. Piyasada dolandırıcı, üçkağıtçı çok para kazanan algısı var. Bizde kurumlaşmak ve STK ziyaretleriyle, işte Valimize ziyarete gittik, STK’lara ziyaretler yaptık. Biz Müteahhitlerin imajını düzeltmek için bu birlikteliği arttırmak istiyoruz. Önceliğimiz güveni sağlamak. Gayemiz birbirimizi tanımak. Kendi içimizde bir birimizle savaşmamak. Belediyede malum ruhsatlar 5-6 aydan önce çıkmıyor. Vardığımızda Yapı denetimin evrak getirmediği söyleniyor. Bu konuda çevre iller dijitale geçmiş ama bizim Kahramanmaraş’ta dijital yok. Bu konunun üzerine düşmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“ÇİMENTO, ÇEVRE İLLERDE 750 KAHRAMANMARAŞ’TA 1200 LİRA”

KHB İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Çabukel ise yaptığı konuşmada girdi fiyatlarına dikkat çekti.

Hanifi Çabukel, “Kahramanmaraş Çimento üreten bir şehir. Ancak çevre illerde, çimento sanayi bulunmayan illerde dahi, çimentonun tonu 750 lira iken, üretim yapılan Kahramanmaraş’ta çimentonun tonu bin 200 lira.

Bu durum Kahramanmaraş’ta konut üretiminde girdi maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuyla ilgili çözüm istiyoruz. Bu fiyatların düzenlenmesi gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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