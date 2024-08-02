Kahramanmaraş SMMM Başkanı Abdullah Kalın "Mücbir Sebep Hali Uzatılmalı"

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve çok sayıda Kahramanmaraşlı serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, Ankara'da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği mitinge katıldı.

Miting sonrası basın açıklaması yapan Başkan Kalın, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini henüz yaşam faaliyetlerin normale dönmediğini vurgulayarak, mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 81 ilden gelen üyeleriyle Ankara Anıtpark'ta "Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü" talebiyle miting düzenledi. Mitinde en çok katılım sağlayan iller arasında Kahramanmaraş ön sıralardaydı.

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası (KMSMMMO) Başkanı Abdullah Kalın, mali müşavirlerin karşılaştığı zorlukları dile getirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na seslendi. Kalın, mali müşavirlerin iş yükünün ve adil olmayan ücret tarifesinin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtti.

"FEDAKÂRLIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ ANCAK YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR"

Başkan Kalın, "Biz serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, bugüne kadar ülkemizin kötü günlerinde her türlü fedakârlığı yaptık, bundan sonra da yapacağız. Ancak, bugün mali müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Kalın, mevcut durumda iş yükünün ölçüsüzce arttığını ve ücret tarifesinin adil olmadığını belirterek, bu durumun meslektaşlarının iş-yaşam dengesini bozmanın ötesine geçtiğini ve insani yaşam haklarını ellerinden almaya başladığına dikkat çekti.

"GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ENFLASYON MUHASEBESİUYGULANMAMALIDIR"

Ülkenin yaklaşık 20 yıl aradan sonra tekrar enflasyon düzeltmesi işlemlerini konuştuğu bir döneme girdiğine dikkat çeken Kalın, "Ülkemiz yaklaşık 20 yıl gibi bir aradan sonra enflasyon düzeltmesi işlemlerinin tekrar konuşulduğu bir döneme girmiştir. Doğru çıktılar elde etmek için enflasyon düzeltmesi işlemlerini yapmak ve bilançoları enflasyon etkisinden arındırmak gerektiği açıktır." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıllık beyannamelerde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasını istemesinin doğal olduğunu belirten Kalın, "Ancak Bakanlık, bu işlemlerin her 3 ayda bir geçici vergi dönemlerinde de yapılmasını, geçici vergi beyannamesi ekine bilanço konulmasını ve bunun düzeltilmesini istemektedir." diyerek, bilanço çıkarmak için yalnızca kayıtların yeterli olmadığını, başta stoklar olmak üzere bütün varlıkların fiili envanter işlemine tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR ÜÇ AYDA BİR SAĞLIKLI BİLANÇO ÇIKARAMAZ"

Kalın, "Oysaki özellikle küçük ölçekli firmalarda gerek bilgi akışı ve gerekse bilgi işlem ve yazılım altyapılarında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu da küçük işletmelerde üç ayda bir sağlıklı olarak bilanço çıkartılabilmesine olanak vermemektedir." diye belirtti.

Gelir İdaresi'nin bugüne kadarki geçici vergi uygulamasında gelir tablosunun düzenlenmesini yeterli görüp bilanço çıkarılmasını istemediğine dikkat çeken Kalın, "Verginin bir bölümünü önden peşin almak için ihdas edilmiş olan geçici vergilemede enflasyon düzeltmesi yapılamaz." uyarısında bulundu.

"KÜÇÜK İŞLETMELER GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR ÜZERİNDEN VERGİ ÖDEYECEK"

Kalın, "Diğer taraftan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltme farklarının vergiye konu olacak olması sebebiyle, çoğunlukla yabancı kaynak kullanarak faaliyetlerini yürütebilen küçük ölçekli işletmeler gerçekleşmemiş olan karlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalacaktır. Bu sebeple gayri faal işletmeler bile enflasyondan kaynaklı vergi ödemek zorunda kalabilecektir." şeklinde konuştu.

Kalın, bu durumun küçük işletmelerde ciddi derecede faaliyetlerini sürdürme zorluğu yaratabileceği gibi ülke ekonomisine de zarar vereceğini belirtti.

"GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ SAĞLIKLI SONUÇLAR DOĞURMAYACAK"

Kalın, "2023 dönemine ait enflasyon düzeltmesinin, 2024 dönemine olan olası vergi etkisinin henüz değerlendirilemediği, uygulamada önemli belirsizliklerin olduğu, beklenen açıklamaların henüz yapılmadığı bir ortamda geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılması sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır," diyerek geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmasının uygun olmadığını ifade etti.

"USULE İLİŞKİN HATALARDA FAHİŞ CEZALAR UYGULANACAK"

Kalın, TBMM’de kabul edilen yeni kanunun usule ilişkin işlemlerde hata yapılması halinde uygulanacak cezaların fahiş rakamlar olarak belirlendiğine dikkat çekerek, "Bu kanun ile usule ilişkin işlemlerde hata yapılması halinde uygulanacak cezalar fahiş rakamlar olarak belirlenmiş, tek bir bildirimin atlanması halinde uygulanacak cezalar 60 bin TL olarak öngörülmüştür." dedi. Kalın, en küçük ve masum bir hata ya da unutkanlığın bedelinin, bir aylık gelirle ödenemeyecek hale getirildiğini söyledi.

"MUHASEBE MESLEĞİ BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Başkan Abdullah Kalın, "Bakanlığın hazırladığı bu ve benzer kanunlar sebebiyle, yakında muhasebe mesleğini layıkıyla icra edecek meslek mensubu kalmayacaktır. Bu şartlar altında muhasebe mesleğinin ve muhasebe ofislerinin sürdürülebilirliği büyük tehlike altındadır." Uyarısında bulundu. Kalın, bu durumda en büyük zararı yine devletin göreceğini belirterek, mali müşavirlerin onlarca sorununun çözüm beklediğini ifade etti.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Kalın, "Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerileri Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez TÜRMOB tarafından aktarılmıştır. Bu çözüm önerilerimize kulak tıkayan Bakanlığımız, sorumluluk yüklemede ve cezalandırmada son derece hızlı davranmaktadır." diyerek Bakanlığın çözüm önerilerine yeterince önem vermediğini vurguladı.

"VERGİ TAKVİMİ VE BEYAN YÜKÜ MESLEK MENSUPLARINI ZORLUYOR"

Başkan Kalın, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi takvimine bakıldığında, 36 adet beyan ve bildirim yapılması gerektiği görülmektedir. Bunlar arasında, Ocak-Haziran dönemi enflasyon düzeltmesi yapılan ve bilançonun istendiği geçici vergi beyannamesi de bulunmaktadır. Artık bu yük, kaldırılabilir boyutları aşmıştır." diye konuştu.

Kalın, meslek mensuplarının sadece vergi beyannameleriyle değil, aynı zamanda TÜİK, SGK, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenen beyan ve bildirimlerle de uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLMELİ"

Kalın, "Başta geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmaması olmak üzere aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz." diyerek mali müşavirlerin taleplerini yineledi.

"GERÇEK BİR MALİ TATİL YÜRÜRLÜĞE KONULMALI"

Kalın, "İnsanca geçirilebilecek, göstermelik olmayan gerçek bir mali tatil yürürlüğe konulmalıdır." diyerek, mali müşavirlerin dinlenebileceği bir tatil düzenlemesinin önemine dikkat çekti.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE VE BASİT USULÜN KALDIRILMASI

Kalın, "Kayıt dışılıkla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, basit usul kaldırılmalı, istisnasız tüm mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları zorunlu hale getirilmeli." ifadelerini kullandı. Bu adımın, kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım olacağını belirtti.

"KDV ORANI DÜŞÜRÜLMELİ"

Kalın, "Mali müşavirlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için de bu hizmetlerdeki KDV oranı düşürülmelidir." diyerek, mali müşavirlik hizmetlerinin daha ulaşılabilir hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

"ELEKTRONİK SİSTEM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Kalın, "İdarenin elektronik sistem altyapısı güçlendirilmeli, beyan ve bildirim gönderimlerinde tıkanıklığa sebebiyet verilmemelidir. İdarelerin birbirlerinden veri alabilecekleri sistemsel altyapılar kurulmalı, aynı bilgilerin birçok yere beyan edilmesinin önüne geçilmelidir." diyerek, elektronik sistem altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"BEYAN VE BİLDİRİMLER SADELEŞTİRİLMELİ"

Kalın, "TÜRMOB’un beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve bazı beyannamelerin birleştirilmesi konusundaki önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"YETKİ VE SORUMLULUK DENGESİ SAĞLANMALI"

Kalın, "Meslektaşlarımızın yetki ve sorumlulukları arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalı, sorumlulukları azaltılmalıdır." diyerek, yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmasının önemine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET TARİFESİ EKONOMİK ŞARTLARA UYGUN OLMALI"

Kalın, "Asgari Ücret Tarifesi yayımlanırken günün ekonomik şartları dikkate alınmalı, ücretin verilen emeğin ve mesainin karşılığı olması sağlanmalıdır." diyerek, ücret tarifelerinin ekonomik koşullara uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"ARABULUCULUK YETKİSİ VE YEŞİL PASAPORT HAKKI VERİLMELİ"

Kalın, "Arabuluculuk yetkisi dünya uygulamalarında olduğu gibi mali müşavirlere de verilmelidir. Belirli kıdeme sahip meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmelidir." diyerek, meslek mensuplarının haklarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

"DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILMALI"

Kalın, "Deprem bölgesinde özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde mücbir sebep hali uzatılmalıdır. Meslektaşlarımız KOSGEB desteklerinden yararlanmalıdır." diyerek, deprem bölgesindeki meslektaşları için ek destekler talep etti.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah, "Bu haklı taleplerimizin bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar da mücadelemize devam edeceğiz." diyerek, mali müşavirlerin taleplerinin karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.