Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!

Yapılan açıklamaya göre elektrik sayaçları 1 Haziran itibari ile okunmaya başlayacak. 6 Şubat depreminden bu zamana kadar biriken faturalar ise vade farkı olmaksızın 6 eşit taksitte ödenebilecek.
Son Güncelleme: 30.05.2023 16:56
Akedaştan yapılan duyuru ile Kahramanmaraş'ta evi az hasar ve hasarsız olan depremzede vatandaşların elektrik faturalarını nasıl ödeyecekleri açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre elektrik sayaçları 1 Haziran itibari ile okunmaya başlayacak. 6 Şubat depreminden bu zamana kadar biriken faturalar ise vade farkı olmaksızın 6 eşit taksitte ödenebilecek.