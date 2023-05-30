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Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!

Akedaştan yapılan duyuru ile Kahramanmaraş'ta evi az hasar ve hasarsız olan depremzede vatandaşların elektrik faturalarını nasıl ödeyecekleri açıklandı.

Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!

Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!

Akedaştan yapılan duyuru ile Kahramanmaraş'ta evi az hasar ve hasarsız olan depremzede vatandaşların elektrik faturalarını nasıl ödeyecekleri açıklandı.

30 Mayıs 2023 Salı 16:55

Yapılan açıklamaya göre elektrik sayaçları 1 Haziran itibari ile okunmaya başlayacak. 6 Şubat depreminden bu zamana kadar biriken faturalar ise vade farkı olmaksızın 6 eşit taksitte ödenebilecek.

Son Güncelleme: 30.05.2023 16:56
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Kahramanmaraşta Elektrik Fatura Tahsilatı Başlıyor!
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