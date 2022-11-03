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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Kapılarını Açtı

Kahramanmaraş'ta bu yıl 9.’su düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı.

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Kapılarını Açtı

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Kapılarını Açtı

Kahramanmaraş'ta bu yıl 9.’su düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı.

03 Kasım 2022 Perşembe 15:12

Kafum Fuar Merkezinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası işbirliğinde İstanbul Tekstil Hammadde İhracatçı Birlikleri (İTHİB) desteğinde düzenlenen Uluslar fuara 32’si yabancı 91 firma katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye’de tekstilin başkenti olarak bilinen Kahramanmaraş bu ünvanını her geçen gün artırarak devam ettiğini belirterek, “Türkiye ihracat artışından daha fazla ihracat artışı sağlayan, pandemiden etkilenmemek için elinden gelen gayreti gösterip, şu anda da çalışmalarına devam eden bir kent olmak yolunda hızlı adımlarla yürüyor” dedi.

Kahramanmaraş’ın dün sadece tekstil kentiyken bugün tekstil makineleri de üreten bir kent konumuna gelmiş ve her geçen gün fuarların da büyüdüğünü ifade eden Balcıoğlu, “Bu fuarın en önemli özelliklerinden birisi, her geçen gün değişen teknoloji de makinelerde kendisine yeni bir şeyler ilave ederek daha iyiye doğru bütün insanlık koşuyor” İfadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş’ın yatırım alanında almış olduğu teşvikleri yüzde 100 amacına uygun şekilde kullandığını ve bu şekilde başarılı olan nadir illerden birisi olduğunu bunun da gurur verici olduğunu söyledi.

İhracatın yüzde 80’in üzerinde tekstil ve beraberindeki ürünler olduğunun altını çizen Güngör, “Bu süreçte bu yatırımlar yapılırken bizlerin alana da ihtiyacı var. Geçmişte kısıtlı imkanlarla oluşturulan işletmelerin bugün geniş alanlara ihtiyacı var. Islah OSB ile daha fazla katma değer sağlayacak bir alan oldu. İnşallah bu sektöre önemli bir katma değer sağlayacağı gibi Tomsuklu’da ki atış alanındaki bölgede Milli Savunma Bakanlığımıza ortak bir iradeyle belirterek taşınması talep edildi. İnşallah burası tamamlandığın da daha güzel çalışmaların ortaya çıkacağını biliyoruz” diye konuştu.

Protokol üyelerinin kurdele kesimi ve sonrasında fuar alanının gezilmesiyle birlikte açılış töreni sona erdi.

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Kahramanmaraşta Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Kapılarını Açtı
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