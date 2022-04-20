Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Kahramanmaraş'tan Yılın İlk Çeyreğinde 294 Milyon Dolarlık Tekstil İhracatı

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 294 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'tan Yılın İlk Çeyreğinde 294 Milyon Dolarlık Tekstil İhracatı

Kahramanmaraş'tan Yılın İlk Çeyreğinde 294 Milyon Dolarlık Tekstil İhracatı

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 294 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:27
banner459

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünlerinin ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlenen bilgilere göre, 360 ihracatçı firmanın yer aldığı kentten tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında 2021 yılında 868 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten bu yılın ocak-mart döneminde ise tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 263 milyon, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 19'luk artışla 31 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, tekstil ve konfeksiyon ihracatında Türkiye'nin lokomotif kentleri arasında yer aldıklarını, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen sektördeki ihracat rakamlarını artırdıklarını belirtti.

Yılın ilk çeyreğindeki olumsuzluklara rağmen mart ayında kentin ihracatının 150 milyon dolara ulaştığını dile getiren Balcıoğlu, "Bu ihracat bizim Cumhuriyet tarihinde yaptığımız en büyük ihracat rakamıydı. Bu bizi mutlu etti. Tabii tekstil bunların içerisinde birinci sırada çünkü biz Türkiye'nin en büyük tekstil üreticisi kentlerinden bir tanesiyiz" dedi.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA, MISIR, ALMANYA'YA

Mart ayında tekstil ve ham maddeleri ihracatının 96, hazır giyim, konfeksiyon ihracatının 11 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"En fazla ihracatı İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz ve Fas'a yapmışız. Biz bu konuda büyük bir hız ve özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sektörde de Rusya-Ukrayna bizim ihracatımıza ciddi sıkıntı verdi çünkü o kapılar kapandı. O kapıların kapanmasıyla sadece ihracat yapmak değil, giden malların paralarının da gelmesinde sıkıntı yaşandı. Bizim ana sektörlerimizden hem tekstil hem metal mutfak eşyaları ikisi de modayla çalışan, bugünün trendiyle çalışan sektörler. Dolayısıyla bir ülkeye sattığınız malı diğer ülkeye göndermeniz mümkün değil"

Kahramanmaraşlı tekstil üreticilerinin sektördeki gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirten Balcıoğlu, Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada önemli bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraştan Yılın İlk Çeyreğinde 294 Milyon Dolarlık Tekstil İhracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası Yatırımcı, girişimci gençleri ve kadınları ilgilendiren kredi paketleri açıkladı
Ziraat Bankası Yatırımcı, girişimci gençleri ve kadınları ilgilendiren kredi paketleri açıkladı
Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu!
Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu!
Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti
Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti
Kiracılar dikkat! Fazladan kira ödeyebilirsiniz!
Kiracılar dikkat! Fazladan kira ödeyebilirsiniz!
Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı
Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber